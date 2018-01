Santos vence Flamengo por 2 a 0 Ao vencer neste Domingo o Flamengo por 2 a 0, com gols Oséas e Marcelo Silva, o Santos confirmou o aproveitamento de 100% nos jogos realizados este ano na Vila Belmiro (Torneio Rio-São Paulo e Copa do Brasil), mantendo ainda a tradição de não perder para o time carioca, há pelo menos 26 anos, ao jogar em casa. Com a derrota, a crise do Flamengo aprofunda-se, pois completou ontem 15 jogos sem vitória, fato que deixou os jogadores bastante pessimistas. O placar de 2 a 0 poderia ser muito mais ampliado, não fossem os erros de finalização da equipe santista, fato que desagradou o técnico Celso Roth, que mesmo assim enalteceu o time adversário. "Poderíamos ter decidido com mais tranqüilidade no primeiro tempo, mas temos que levar em conta que o Flamengo é um adversário de ponta e, apesar de não estar conseguindo resultados, não iria facilitar", disse, observando que "importante é o Santos ter vencido mais um clássico importante e, com isso, aumentando a confiança da equipe e também da torcida". Enquanto no vestiário do Santos era só entusiasmo, o pessimismo era visível do lado do Flamengo. Juninho Paulista deixou o campo bastante aborrecido e nem quis comentar a partida, enquanto Athirson foi lacônico: "acho que só mesmo trabalhando muito é que poderemos reverter o atual quadro". Superior- Desde o início da partida, o Santos demonstrou superioridade, perdendo muitas oportunidades de gol e em condições de definir o placar, logo no primeiro tempo. Leonardo chegou a assustar, em cruzamento com Athirson, aos 13 minutos, mas o goleiro Fábio Costa mostrou-se atento e fez uma bela defesa. O primeiro do Santos foi marcado aos 17 minutos, por intermédio de Oséas, de bola parada, ao resvalar de cabeça, acertando o canto direito do goleiro Júlio César, que ficou sem chances de defesa. O gol foi comemorado com duplo entusiasmo pelo atacante, que desencantou, marcando pela primeira vez com a camisa do Santos, depois de quatro jogos sem marcar. O meia Robert teve participação importante nos dois gols. Ao cobrar um escanteio e deu oportunidade a Marcelo Silva de marcar. Mas em duas ou três ocasiões perdeu a chance de chegar ao gol de Júlio César, por falhas na finalização.