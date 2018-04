Santos vence Goiás e conquista a Copa São Paulo Berço de grandes craques, o Santos, enfim voltou a conquistar um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, encerrando um jejum de quase 30 anos. Na manhã desta sexta-feira, aniversário da cidade de São Paulo, o time santista venceu o Goiás, por 3 a 1, no Estádio do Pacaembu, na decisão da 44.ª edição do torneio.