Santos vence Goiás e se classifica na Copa São Paulo

Com facilidade, o Santos derrotou o Goiás por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira, em Rio Claro, e se classificou às oitavas-de-final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, a equipe paulista aguarda a definição do seu adversário, que sairá do confronto entre Figueirense e Pão de Açúcar.

Campeão da Copa São Paulo em 1984, o Santos foi superior durante todo o jogo. E não demorou muito para transformar a superioridade em gols. Aos 12 minutos da primeira etapa, Renan Mota recebeu passe de calcanhar e bateu por baixo do goleiro, abrindo o placar.

Ainda no primeiro tempo, o Santos acertou uma bola na trave e ampliou com Alan Silva. Ele entrou por trás da zaga e, após o cruzamento, deu um leve toque para o fundo das redes, aos 45 minutos.

Na segunda etapa, o Santos ampliou logo no primeiro minuto, acabando com as chances de reação do Goiás. Willian recebeu na área, trombou com o goleiro e tocou para o gol, definindo a vitória e a classificação da equipe para a próxima fase da Copa São Paulo.