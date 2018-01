Santos vence Independiente por 1 a 0 O Santos perdeu a chance de encaminhar a classificação à final da Libertadores da América, nesta quarta-feira à noite, na Vila Belmiro. Jogou fora uma goleada que poderia, fácil, ser de no mínimo quatro gols de diferença. E tudo o que conseguiu foi uma frustrante vitória por 1 a 0. No dia 18, decide a vaga em Medellín. Joga por um empate. ?A vitória foi magra mas o importante é que conseguimos a vitória?, disse Diego. O time de Emerson Leão deixou de liqüidar o jogo ainda no primeiro tempo. Esteve muito próximo do gol em pelo menos seis vezes, mas não mandou a bola para a rede. Faltou competência a Fabiano, Elano e Robinho, que participaram sem sucesso dos lances mais agudos dentro da área colombiana. ?Coisas do futebol?, disse Diego, o mais lúcido do time. Não foi só isso. O maior problema da equipe santista foi a falta de um centroavante nato, daqueles com apetite e conhecimento do gol. Emerson Leão, desde que perdeu Ricardo Oliveira por contusão, ainda não encontrou a referência na grande área. Apostou em Fabiano, um meia por vocação. E não deu resultado nos primeiros 45 minutos. Fabiano, sem noção do espaço que os atacantes costumam habitar, não conseguiu escapar da linha de impedimento dos colombianos. Atrapalhou no mínimo cinco contra-ataques do Santos. E nos momentos críticos na zona do gol, não finalizou com precisão. Se o Santos abusou do direito de perder gols, o Independiente pouco incomodou. Apenas dos 10 aos 15 minutos pregou dois sustos em Fábio Costa. Moreno perdeu gol feito depois de um cruzamento de Molina, aos 13. E jogou fora outra boa chance um minuto depois. A proposta do time da Colômbia nem era perturbar Fábio Costa. A primeira preocupação era defender-se. Por isso, o técnico Víctor Luna armou sua equipe com uma linha de três zagueiros e congestionou o meio-de-campo com seis jogadores, a maioria de marcação. Tocar a bola, gastar o tempo e, na medida do possível, partir para os contra-ataques, a receita do Independiente. Leão, consciente da retranca que tinha pela frente, recuou Diego para dar ao garoto a missão de partir com a bola dominada até encontrar Robinho na ponta-esquerda ou Elano na direita para combinar as jogadas de ataque. A ordem era fugir do congestionamento na intermediária. Outra aposta: cruzamentos das laterais para desmobilizar a defesa inimiga. E nas bolas aéreas, o Santos esteve muito próximo dos gols. Não conseguiu no primeiro tempo. No segundo, não haveria mais desculpas. Renato explicou o que Leão havia pedido no intervalo. ?Muita calma. Criamos muitas chances de gols, mas erramos na finalização. Calma, só isso, na hora de chutar de definir.? Quem perdeu a calma foi Leão. Aos 11 minutos do segundo tempo, o técnico alterou o esquema ao trocar o lateral Wellington pelo meia-atacante Nenê. Elano foi jogar na lateral-direita. Nenê deveria dar suporte a Fabiano, ainda sonâmbulo na área e sempre impedido. Quando Leão fez a troca de jogadores e mudou o esquema do time, o Independiente estava absoluto no jogo. Por dez minutos, havia colocado o Santos na roda com irritantes toques de bola do meio-de-campo para frente. Mas Leão, com as substituições, arrumou o seu time. Elano, bem na lateral, passou a cruzar bolas na área, sempre um inferno para o assustado goleiro González. De um cruzamento de Elano, González se complicou. A bola sobrou para Léo que tocou para Nenê fuzilar. Ufa! Gol do Santos, aos 21. Gol que nasceu das mudanças que Leão havia promovido. Elano forçando as jogadas pelas laterais para o bombardeio aéreo e Nenê na área em companhia de Fabiano à espreita de uma falha da zaga ou um rebote do goleiro. As substituições e a reorganização do time santista trouxeram pânico na equipe colombiana. Acabou o toque de bola. Agora era fazer faltas, o máximo possível para barrar o dono da casa e gastar o tempo. Faltas aos montes e um cartão amarelo atrás do outro, o Independiente não queria mais nada a não ser bater e bater. O árbitro paraguaio Carlos Amarilla deixou de ser rigoroso e não expulsou nenhum colombiano apesar da farta distribuição de pontapés. Os jogadores do Santos, ansiosos, não souberam tirar proveito da violência do adversário. Quando o jogo acabou, a sensação era de que a classificação antecipada à final da Libertadores havia escapado. Pior, a parada agora é em Meddellín no estádio Atanasio Girardot, um inferno vermelho para 50 mil torcedores. Santos: Fábio Costa; Wellington (Nenê), Pereira, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego; Robinho e Fabiano. Técnico: Emerson Leão. Independiente: David González; Calle, Perea e Baloy; Vásquez, Cortés, Javier Restrepo, Jaramillo, Moreno e Montoya (Alvarez); Molina (Serna). Técnico: Víctor Luna. Gol: Nenê aos 21 minutos do segundo tempo. Árbitro: Carlos Amarilla (PAR). Cartão amarelo: Molina, Montoya, Vásquez, Diego, Perea e Jaramillo. Local: Vila Belmiro.