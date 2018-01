Santos vence Inter de Limeira O Santos venceu a Internacional por 1 a 0, em Limeira neste domingo, e com 23 pontos continua na luta por uma vaga às semifinais do Campeonato Paulista. O gol santista foi marcado numa jogada de seu principal talento, o meia Robert. "Essa vitória teve o gosto de quem está na briga por uma vaga. Nossa torcida veio nos incentivar aqui em Limeira e isso ajudou muito", disse o goleiro Fábio Costa. Ameaçada de rebaixamento, a Internacional teve um incentivo extra para buscar a vitória. Preocupado com a possibilidade de rebaixamento, o presidente do clube, Richard Drago, ofereceu R$ 2,5 mil de prêmio a cada jogador pela vitória. Apoiado pela torcida, o time da Internacional foi ao ataque, criou boas oportunidades e chutou duas bolas na trave. Mas o Santos tinha Robert. O talento do meia desequilibrou o jogo no primeiro tempo. Aos 47 minutos, ele recebeu a bola na intermediária e chutou forte, no canto esquerdo. "A Inter marcou muito bem no primeiro tempo. Graças a Deus, numa jogada individual, o Robert fez o gol", disse o centroavante Deivid. No segundo tempo, a Internacional ganhou fôlego com a expulsão de Pereira, aos 14 minutos. O zagueiro, que recebera cartão amarelo no início do primeiro tempo, fez falta violenta em Vítor Hugo. O técnico Geninho tirou um atacante, Rodrigão, para colocar em campo o zagueiro Rodrigo Costa. Aos 32 minutos, Robert, com cãibras, foi substituído por Elano. O Santos volta a campo quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. O jogo, contra o Bahia, promete ser um dos mais tensos do ano para o time de Geninho. No jogo de ida, em Salvador, o Santos foi derrotado por 2 a 0. Para passar à próxima fase, terá de vencer por pelo menos três gols de diferença. Se vencer por 2 a 0, a decisão irá aos pênaltis. Uma vitória por dois gols de diferença, mas com o Bahia marcando gols, classifica o time de Salvador.