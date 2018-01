Santos vence Ituano em jogo-treino Hoje, em jogo-treino realizado à tarde no Estádio Municipal "Dr. Novelli Júnior", em Itu, o Santos venceu a equipe do Ituano por 2 a 1. O time santista saiu na frente com um gol de Júlio César, aos 23 minutos do primeiro tempo e fez 2 a 0, com Valdir marcando aos 12 do segundo tempo. Félix descontou para o time local um minuto depois. Viola, que hoje já treinou, não participou do jogo. O técnico Geninho gostou da boa movimentação do time. O Ituano terminou em quarto lugar o Campeonato Paulista deste ano pela Série A-2.