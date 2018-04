Santos vence jogo-treino em Limeira O Santos venceu a Inter por 2 a 1, em partida amistosa realizada hoje à tarde, em Limeira. Os gols santistas foram marcados por Weldon, aos 11 minutos do primeiro tempo, e por Thiago, aos 34 do segundo, enquanto Brener foi o autor do gol da Inter, aos 4 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro teste do técnico Celso Roth, depois de uma semana de treinamento em regime de concentração na estância hidromineral de São Pedro. Logo após o jogo, a equipe embarcou para Santos, onde permanecerá de folga amanhã, devendo se reapresentar na tarde de segunda-feira no Centro de Treinamento Rei Pelé, a fim de retomar os preparativos visando à estréia no Torneio Rio-São Paulo, marcada para domingo, na Vila Belmiro, diante do América-RJ. Antes, porém, o time de Celso Roth será submetido a um novo teste, previsto para esta quarta-feira, às 16 horas, também na Vila Belmiro, frente ao São José. Para que o torcedor santista possa assistir ao jogo treino, basta levar um quilo de alimento não-perecível, que terá seu ingresso liberado.