Santos vence, mas é eliminado na Copa Libertadores

O Santos pressionou, mas venceu o América-MEX por apenas 1 a 0, na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro. Com o resultado, o time alvinegro foi eliminado da Copa Libertadores e agora terá de concentrar a atenção no Campeonato Brasileiro - no México, o Santos levou 2 a 0. Veja também: Tabela e composição das semifinais Emerson Leão: 'Perdemos a vaga para um covarde' Bate-Pronto: Santos merecia ter se classificado O time mexicano, que ficou o tempo inteiro na defesa, vai enfrentar nas semifinais a Liga Deportiva Universitária (LDU), do Equador, que nesta quinta eliminou o San Lorenzo-ARG. A outra vaga na final sairá do duelo entre Boca e Fluminense. Apesar da derrota, o Santos deixou o campo sob aplausos dos torcedores. Fruto da postura da equipe, que demonstrou muita garra. Se não fosse pela falta de pontaria e pela arbitragem, o alvinegro praiano teria aplicado uma goleada na noite desta quinta-feira. O Santos começou o jogo no ataque. O técnico Emerson Leão manteve o colombiano Molina e ordenou que os jogadores sufocassem os mexicanos com chutes de longa distância. Para ajudar, a Vila Belmiro recebeu um ótimo público, além de ter as presenças de Pelé e Robinho. O América-MEX sentiu a pressão e se fechou. Aos 9 minutos, Molina encheu o pé de fora da área e obrigou o goleiro Ochoa a fazer uma grande defesa. No rebote, Rodrigo Souto ainda bateu cruzado e Kléber Pereira não conseguiu desviar para as redes. O único lance de perigo mexicano no primeiro tempo aconteceu aos 12 minutos, quando Esqueda recebeu cruzamento de Arguello e chutou de primeira para fora. Depois disso, só deu Santos - o paraguaio Cabañas, destaque na partida no México, pouco fez em campo. O primeiro tempo só não terminou em vantagem para o Santos por causa da má pontaria dos jogadores, principalmente de Kléber Pereira. O artilheiro foi o que mais arriscou de fora da área. Lima e Kléber também tentaram surpr Santos 1 Fábio Costa; Betão (Quiñonez), Marcelo, Fabão e Kléber; Rodrigo Souto, Marcinho Guerreiro, Molina e Wesley (Trípodi ); Lima e Kléber Pereira Técnico: Emerson Leão América-MEX 0 Ochoa; Rodríguez (Iñigo), Sebá e Sánchez; Rojas, Arguello (Navarrete), Villa , Silva e Castro; Esqueda (Mosqueda) e Cabañas Técnico: Juan Antonio Luna Gols: Kléber Pereira, aos 17 minutos do segundo tempo Árbitro: Jorge Larrionda (URU) Renda: R$ 609.820,00 Público: 19.539 torcedores Estádio: Vila Belmiro, em Santoseender Ochoa com chutes de longe. FALTOU POUCO... A estrela de Leão brilhou no segundo tempo. O treinador tirou Wesley e colocou Trípodi. O jogador deu mais mobilidade ao ataque e deixou a zaga do América ainda mais perdida - apesar da boa participação do argentino, a bola insistia em não entrar. O árbitro Jorge Larrionda ainda deixou de marcar um pênalti sobre Kléber Pereira - Sebá empurrou o jogador na área. Irritado com a arbitragem, Leão foi para o tudo ou nada e colocou Quiñonez na vaga de Betão. E aos 17 minutos, no primeiro cruzamento do equatoriano, ele encontrou Kléber Pereira livre na área. De cabeça, o atacante colocou no contrapé de Ochoa e fez explodir a Vila. Depois do gol, o América-MEX simplesmente desistiu de jogar. Um caia de um lado... Outro demorava para repor a bola. O Santos, pressionado pelo relógio, se atrapalhou e não conseguiu chegar ao segundo gol. Mesmo assim, deixou o campo de cabeça erguida.