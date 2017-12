Santos vence o Corinthians na Vila: 3 a 1 A rodada poderia ter sido melhor para o Santos, que não conseguiu diminuir a diferença de pontos em relação ao Cruzeiro ? os mineiros derrotaram o Fortaleza por 2 a 1, no Ceará. O time, entretanto, vem fazendo sua parte e, mesmo 6 pontos atrás do líder, ainda sonha com o título, faltando 6 rodadas para o fim da competição. Os santistas levaram um susto no início, mas venceram o neste domingo o frágil Corinthians por 3 a 1, na Vila Belmiro. Ficou tão fácil nos últimos minutos, que o resultado poderia ter sido até mais expressivo. Os torcedores não tiveram pena da crise do rival, gritaram olé e comemoraram o resultado com o coro de ?freguês, freguês?. Não era para menos. O Santos venceu seis dos últimos sete confrontos com o Corinthians ? um terminou empatado. Na história, contudo, o time da capital leva considerável vantagem. O Corinthians iniciou o jogo com vários jovens, ainda inexperientes. A defesa só tinha garotos, Coelho, Betão, Marcus Vinícius e Vinícius. No ataque, Wilson fez dupla com Gil. O Santos entrou em campo motivado com as últimas três boas vitórias no Brasileiro e com a possibilidade de chegar mais perto do Cruzeiro. Por isso, não eram poucos os que apostavam numa goleada. A superioridade santista, no entanto, não foi posta em prática no primeiro tempo. Pelo contrário, o Corinthians começou atacando bastante e, merecidamente, abriu o placar, com belo chute de Fabrício. Pouco antes, Fábio Costa já havia feito duas defesas. Quando o jogo se encaminhava para o intervalo, a genialidade de Robinho fez a diferença. O atacante dominou a bola na entrada da área e arrematou com categoria no canto esquerdo de Doni: 1 a 1. Seria demais para o Corinthians manter, na segunda etapa, o nível dos primeiros 45 minutos. O time sucumbiu à melhor técnica do adversário e se perdeu na partida. Fábio Costa tornou-se mero espectador e Doni passou a trabalhar cada vez mais. O Santos se impôs e fez o que quis. Chegou à vantagem com Pereira, de cabeça, e ampliou com Fabiano, também de cabeça. O próprio Fabiano e William, que entrou no fim, desperdiçaram ótimas oportunidades para transformar a boa vitória do Santos em goleada. Ponto fraco ? Fabiano, que se envolveu na fatídica confusão do dia 9 de julho, no Morumbi, voltou a aprontar. Desentendeu-se com Vinícius, xingou alguns adversários e acertou, de leve, um chute no pé esquerdo de Doni, em lance que poderia ter evitado. É mais um que pode parar no tribunal. ?Nós estamos fazendo a nossa obrigação. Vencer o Corinthians em qualquer circunstância não é fácil e tem de ser bem comemorado?, disse o técnico Emerson Leão.