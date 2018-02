Santos vence o Guaratinguetá e amplia vantagem no Paulista Na estréia do meia Pedrinho com a camisa do Santos, o time alvinegro venceu o Guaratinguetá, por 1 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, no encerramento da quarta rodada do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Santos chegou aos 15 pontos e ampliou sua vantagem na liderança do Paulistão. Mesmo tendo um jogo a mais, a equipe santista não pode ser alcançada na próxima rodada pelos adversários mais próximos - Noroeste, São Paulo e Palmeiras - todos com 10 pontos. O Santos se livrou de sofrer o gol antes dos 15 de jogo. Nenê cruzou da direita e a bola bateu na mão direita de Ávalos, que estava dentro da área com os braços abertos. O árbitro Rodrigo Martins Cintra não marcou nada. O primeiro tempo foi de poucas emoções. Além do pênalti não marcado para o Guaratinguetá, o Santos perdeu ma grande chance de abrir o placar. Aos 36, Pedrinho deu belo passe de calcanhar para Rodrigo Tabata. O meia invadiu a área, chutou firme a acertou o travessão do goleiro Edson Bastos. Na segunda etapa, o Santos se aventurou mais no ataque e dominou quase que completamente as ações. A pressão deu certo e, aos 31, saiu o gol. Kleber cruzou da esquerda e colocou na cabeça de Zé Roberto. Na segunda trave, o meia desviou com firmeza, sem chance para Edson Bastos. O Santos folga na próxima rodada do Paulistão, uma vez que já jogou contra o Sertãozinho. Na quarta-feira, o time enfrenta o Blooming, em Santa Cruz (Bolívia), pela pré-Libertadores. No mesmo dia, o Guaratinguetá recebe o Bragantino, pelo Estadual. Ficha técnica Santos 1 x 0 Guaratinguetá Santos - Fábio Costa, Pedro, Domingos, Ávalos e Kléber; Maldonado, Rodrigo Souto, Rodrigo Tabata (Zé Roberto) e Pedrinho (Cléber Santana); Jonas (Fabiano) e Rodrigo Tiuí. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Guaratinguetá - Édson Bastos, Carlinhos, Rafael Pedro e Jeci; Geovane, Magal, Alê, Nenê (Tobi), Leandro (Alexandre Pedalada) e Galego; Sandro Goiano (Vágner Carioca). Técnico: Carlos Rabelo. Gol - Zé Roberto, aos 30 minutos do segundo tempo. Juiz - Rodrigo Martins Cintra. Cartões amarelos - Rodrigo Tabata, Pedro, Carlinhos e Alexandre Pedalada. Cartão vermelho - Carlinhos. Renda - R$ 78.112,00. Público - 7.404 pagantes. Local - Santos, ontem à noite.