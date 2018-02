Santos vence o Paulista e reassume a ponta do Paulistão Mesmo não fazendo uma apresentação de gala, o Santos soube explorar os contra-ataques, e a qualidade de Zé Roberto, venceu o Paulista por 2 a 1, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista, e voltou à liderança do torneio. A vitória deixou o líder Santos com 28 pontos, um a mais que o vice-líder São Paulo - que no sábado venceu o Juventus, por 2 a 0. A rodada não foi boa para o Paulista, que permanece com 21 pontos, mas caiu para a quinta posição, fora do grupo dos quatro que vão à semifinal. O gol primeiro gol do Santos saiu aos 38. Rodrigo Tiuí avançou em velocidade e fez grande passe para Marcos Aurélio. Na cara do goleiro, o atacante não teve dificuldade para tocar na saída de Victor. O placar não fazia justiça ao desempenho do Paulista no jogo e o time de Jundiaí foi atrás do empate, já no segundo tempo. Aos 7, Gilsinho fez grande jogada e cruzou. A zaga santista não cortou e Victor Santana pareceu para chutar e marcar. Se o Paulista jogava bem, o Santos tinha Zé Roberto. O camisa 10 avançou pelo meio e fez grande passe para Rodrigo Tiuí, que recebeu livre na área e bateu cruzado para fazer o segundo gol santista, aos 16. Na próxima rodada, o Santos visita o Rio Branco, no Estádio Décio Vitta, em Americana, na quinta-feira. Na véspera, o Paulista recebe o São Caetano, no Jaime Cintra. Santos 2 x 1 Paulista Santos - Fábio Costa; Dênis, Antônio Carlos, Adailton e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto (Ávalos), Cléber Santana e Zé Roberto; Rodrigo Tiuí (Jonas) e Marcos Aurélio (Pedrinho). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Paulista - Victor; Marco Aurélio (Eduardo), Dema, Marcus Vinícius e Fábio Vidal; Rever, Fábio Gomes, Diogo (Bruno) e Leandrinho; Victor Santana (Dauri) e Gilsinho. Técnico: Vágner Mancini. gols - Marcos Aurélio, aos 38 minutos do primeiro tempo. Victor Santana, aos 7, e Rodrigo Tiuí, aos 16 minutos do segundo tempo. Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira. Cartões amarelos - Adailton, Rodrigo Tiuí Rodrigo Souto, Kleber, Zé Roberto e Victor Santana Renda - Não disponível Público - 5.948 pagantes Local - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).