Santos vence o São Caetano e lidera o Campeonato Paulista O Santos não teve dificuldades para vencer a sua segunda partida no Campeonato Paulista. Depois de bater o Barueri, na quarta-feira, o time santista venceu o São Caetano, por 3 a 0, neste sábado, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Paulistão. Com a vitória, o Santos assumiu a liderança provisória da classificação, com seis pontos. O São Caetano segue com três pontos - conquistados após a vitória sobre o Guaratinguetá. O primeiro gol do Santos aconteceu graças a uma falha do goleiro do São Caetano. Aos 18 minutos de jogo, o lateral-direito Pedro chutou de fora da área, a bola quicou no gramado e tirou Luiz jogada. O gol animou os santistas que foram atrás do segundo. Aos 21, depois de uma bela jogada coletiva, Jonas recebeu na área e deixou Fabiano livre. O atacante bateu firme, cruzado, sem chance par ao goleiro Luiz. Mesmo jogando em ritmo mais lento, o Santos chegou com facilidade ao terceiro gol. Aos 19, depois de uma série de cruzamentos na área, Kleber levantou com precisão para Cléber Santana, que subiu livre para cabecear firme, sem chance para Luiz. O Santos volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar o Sertãozinho, novamente na Vila Belmiro, em jogo antecipado da quinta rodada. Na quinta, o time santista visita o Bragantino, em Bragança Paulista. Na véspera, o São Caetano recebe a Ponte Preta. Ficha técnica: Santos 3 x 0 São Caetano Santos - Fábio Costa; Pedro (Neto), Adaílton, Antônio Carlos e Kleber; Maldonado, Cléber Santana, Zé Roberto e Rodrigo Tabata (Rodrigo Souto); Jonas e Fabiano (Renatinho). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson, Jonas, Galiardo (Márcio Richards) e Canindé (Luiz Henrique); Marcelinho (Dejair) e Somália. Técnico: Dorival Júnior. Gols - Pedro, aos 19, e Fabiano, aos 21 minutos do primeiro tempo; Cléber Santana, aos 19 minutos do segundo tempo. Juiz - Wilson Luiz Seneme. Cartão amarelo - Maldonado, Márcio Richards e Somália. Renda - Não disponível. Público - 10.037 pagantes. Local - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).