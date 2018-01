Santos vence outra e tem melhor campanha da Libertadores O jogo não foi muito agradável de se ver, especialmente no primeiro tempo, mas o Santos conseguiu atingir o seu objetivo no Uruguai. Com gols de Marcos Aurélio e Rodrigo Tabata, o time brasileiro derrotou o Defensor Sporting por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, garantiu a primeira colocação do Grupo 8 da Copa Libertadores da América, agora com 15 pontos em cinco partidas, e se tornou a equipe com a melhor campanha da competição até o momento. Com os 100% de aproveitamento, o Santos só precisa derrotar o Deportivo Pasto, da Colômbia, no próximo dia 19, na Vila Belmiro, para ter a vantagem de decidir uma vaga em casa nas próximas fases do torneio. Mesmo derrotado, o Defensor permanece na segunda colocação, com nove pontos, e muito próxima da classificação às oitavas-de-final. O primeiro tempo da partida poderia nem ter acontecido. Com muito equilíbrio no meio-de-campo, as duas equipes não conseguiram criar jogadas de ataque e o resultado foi um melancólico 0 a 0. No intervalo, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve ter dado uma sacudida nos jogadores e o Santos voltou com mais disposição e com mais organização na armação das jogadas. O resultado surgiu aos 23 minutos, quando Marcos Aurélio recebeu um passe pelo meio, girou na entrada da área e chutou rasteiro no canto esquerdo de Silva para abrir o placar. Com mais espaço em campo, Luxemburgo colocou Rodrigo Tabata e Pedrinho e o segundo gol saiu em uma jogada parecida com o primeiro. Tabata recebeu pelo meio, girou e chutou rasteiro, mas no canto direito do goleiro uruguaio. As atenções santistas voltam agora aos dois últimos jogos - contra o Noroeste, neste domingo, em Bauru, e contra o Juventus, na quarta, em São José dos Campos - da fase de classificação do Campeonato Paulista. O time precisa apenas de mais uma vitória para garantir o primeiro lugar e ir com vantagem para as semifinais da competição estadual. DEFENSOR SPORTING 0 X 2 SANTOS Defensor Sporting - Silva; Ithurralde, Martínez, Cáceres e González; Fadeuille (Vildes), Díaz, Ariosa (Pereira) e De Souza; Morales (Peinado) e Villa. Técnico: Jorge da Silva. Santos - Fábio Costa; Dênis (Pedro), Adaílton, Marcelo e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Cléber Santana (Pedrinho) e Zé Roberto; Marcos Aurélio e Jonas (Rodrigo Tabata). Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Gols - Marcos Aurélio, aos 23, e Rodrigo Tabata, aos 38 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos - Rodrigo Souto e Pedro (Santos). Árbitro - Antonio Arias (Fifa-PAR). Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).