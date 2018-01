Santos vence Palmeiras na Vila O Santos recuperou-se no Campeonato Paulista ao superar o Palmeiras por 3 a 1, neste domingo à tarde, na Vila Belmiro, e conseguiu sua primeira vitória na competição após cinco partidas. A ineficiência do esquema 3-5-2 e os erros do técnico Celso Roth contribuíram para a derrota palmeirense, que voltou a estar ameaçado de rebaixamento. A equipe ocupa a antepenúltima colocação, com 12 pontos e enfrenta na próxima semana o Guarani, em Campinas. Antes, porém, o Palmeiras joga no meio da semana contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, no Paraguai. O técnico Geninho, do Santos, manteve-se no cargo armando uma equipe combativa, que abusou das jogadas violentas para se impor na partida. O resultado deixou o Santos na oitava colocação, com 17 pontos. A próxima partida da equipe na competição será contra a Matonense. O domínio santista prevaleceu desde o primeiro tempo. A tática de Geninho foi não dar espaços para Lopes armar as jogadas. O jogador era parado com faltas desleais de Rincón, Paulo Almeida e Galván e teve de deixar o campo contundido, aos 36 minutos. No Palmeiras, por sua vez, o esquema 3-5-2 do técnico Celso Roth, não deu resultados. O técnico também se equivocou ao escalar Fábio Júnior no ataque, deixando no início Tuta no banco. Os zagueiros palmeirenses ficaram praticamente sem função com a movimentação adversária e também não evitaram as jogadas violentas. Logo aos 7 minutos, Deivid chutou da entrada da área e, após rebote de Marcos, Caio fez 1 a 0. As melhores jogadas santistas foram sempre pelo setor esquerdo. Taddei não continha as avançadas de Léo e foi expulso aos 23 minutos. Pelo setor, Claudecir também não fazia a cobertura necessária. Sem alternativas, o Palmeiras teve de partir para o ataque em busca de sua sobrevivência na competição. Somente após a entrada de Tuta, a equipe levou perigo ao adversário. Mas o Alviverde estava exposto aos contra-ataques e, aos 29, Léo foi derrubado por Thiago Matias. Na cobrança do pênalti, Deivid fez o segundo. Nos últimos minutos, as falhas da marcação palmeirense aumentavam. E aos 45, Flávio segurou Léo, fazendo outro pênalti, cuja cobrança desta vez foi defendida por Marcos. Roth não soube corrigir os erros para o segundo tempo. O Santos foi perdendo uma chance atrás da outra. Ao Palmeiras, sobraram as jogadas de bola parada. Alex cobrou escanteio aos 15 minutos e Tuta se antecipou à zaga, marcando de cabeça: 2 a 1. O jogo, então, ficou emocionante. Galeano quase empatou de cabeça aos 27 minutos, após confusão na área. Com um jogador a menos, no entanto, o Palmeiras sentiu o desgaste físico e foi a nocaute. Após aproveitar cruzamento de Renato, aos 30 minutos, Rodrigão fez o terceiro. A fatura estava liquidada. O Santos tocou a bola, tentando provocar mais uma expulsão dos palmeirenses, que terminaram a partida muito irritados.