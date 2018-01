Santos vence São Paulo e se aproxima do líder O Santos soube aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais em campo durante o segundo tempo e levou a melhor no clássico contra o São Paulo. A equipe da Vila Belmiro ganhou por 2 a 1, e manteve suas chances de alcançar o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Santos soma 62 pontos, contra 67 da equipe mineira, que neste domingo enfrenta o Criciúma em Santa Catarina. O São Paulo, por sua vez, mantém os 58 pontos e a quarta posição, mas ficou mais distante do título e precisa torcer por uma vitória do Guarani, sobre o Coritiba, que está em terceiro e soma 59 pontos. Para uma partida que prometia ser eletrizante, pois as duas equipes precisavam da vitória, o primeiro tempo do clássico foi morno, de poucas jogadas de gol. O Santos conseguiu uma boa chance aos 3 minutos, quando Elano passou pela defesa e chutou de média distância. Depois, o jogo ficou concentrado no meio de campo e uma nova oportunidade de abertura de placar só aconteceu aos 23 minutos, quando Diego Tardelli avançou pela esquerda e chutou ao chegar na área, exigindo uma grande defesa de Fábio Costa. Luís Fabiano, bem marcado por Alex, ofereceu pouco perigo ao time da Baixada. Mas o Santos não desistiu, e apesar de um certo domínio são-paulino na posse de bola, o time chegou novamente com perigo aos 37 minutos. Diego cobrou escanteio e a bola sobrou para William, que enganou Carlos Alberto para abrir o placar de cabeça. Os jogadores são-paulinos reclamaram de um impedimento na jogada que originou o escanteio. Se a situação do São Paulo já era complicada, a coisa piorou aos 47 minutos quando Robinho avançou pela esquerda em contra-ataque e Carlos Alberto, que era o último jogador tricolor, fez a falta para impedir a jogada e foi expulso. No segundo tempo, a mobilidade das equipes aumentou e a diferença numérica acabou pesando contra o São Paulo. Logo aos 8 minutos, Robinho ajeitou a bola com o braço e passou para Diego, que chutou para defesa de Rogério Ceni. A bola espalmada pelo goleiro do time do Morumbi sobrou para William que, novamente de cabeça, ampliou a vantagem santista. Na tentativa de diminuir a apatia do time, Rojas tirou Ricardinho, que saiu vaiado, e colocou Fábio Santos. A mudança deu maior velocidade ao São Paulo, que mostrou poder de reação. Aos 20 minutos, em jogada de contra-ataque, Luís Fabiano recebeu a bola, avançou na área e chutou sem defesa para Fábio Costa, diminuindo a desvantagem para o São Paulo. Com o gol tomado a equipe de Rojas de animou, ao mesmo tempo que o Santos procurou valorizar a vantagem de ter um jogador a mais em campo. Passou a reduzir o ritmo do jogo e manter a posse de bola. Mas o time da Vila quase viu a vitória escapar quando, aos 44 minutos, Gallo, que entrou no lugar de Gabriel, chutou certeiro de média distância. O gol só não aconteceu porque Fábio Costa fez grande defesa. Foi a última chance são-paulina, que com o resultado reduz suas chances de alcançar os líderes do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, quarta-feira, o Santos enfrenta o Guarani na Vila. O São Paulo, por sua vez, vai a Salvador para a partida contra o Bahia.