Santos vence São Paulo e se mantém em 3º O Santos foi mais competente que o São Paulo e venceu o emocionante clássico de hoje por 3 a 2, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Além de manter-se no 3.º lugar, com 21 pontos, o time ganha moral para a partida de quarta-feira contra o Independiente, de Medellín, pela semifinal da Libertadores. O jogo, que reuniu os dois elencos mais caros do Brasil, marcou a primeira derrota do São Paulo sob o comando do interino Roberto Rojas, há um mês no cargo. A diretoria fará, amanhã, contato com o gaúcho Tite para negociar sua contratação. Um dos protagonistas do duelo, o goleiro Rogério Ceni, liberado na sexta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva para entrar em campo, falhou no 3.º e decisivo gol do Santos ao rebater a bola em cobrança de falta de Alex. No rebote, Renato, um dos destaques do confronto, marcou. Foi o milésimo gol santista em Campeonatos Brasileiros. Mesmo muito desfalcado, o São Paulo até que conseguiu equilibrar a partida. Só que pecou em momentos decisivos. Sem Kaká e Ricardinho, o meio-campo mostrou pouca criatividade. O jovem promissor Aílton, lutou, mas não foi eficiente. Júlio Baptista teve fraquíssima atuação. O lateral Thiago, que ganhou a posição de Leonardo, foi mal. Cometeu infantilmente, em Renato, o pênalti que resultou no primeiro gol santista, feito por Diego. O meia jogou bem, mas seu companheiro Robinho foi discreto. O time da casa, apoiado pela torcida, controlava a partida. Era ameaçado apenas quando Luís Fabiano pegava na bola. O atacante jogou sozinho e fez o que pôde. Recebeu poucas vezes a bola e não tinha companheiro no ataque. O desempenho de Reinaldo foi pífio. De pênalti, Luís Fabiano empatou e assumiu a liderança isolada da artilharia, com 11 gols. O Santos voltou melhor na segunda etapa e mereceu recuperar a vantagem - com gol de Fabiano. Rojas demorou para pôr Rico e Kléber na equipe. Os dois equilibraram o clássico e Rico igualou o placar. Mas, no fim, o erro de Rogério custou caro ao São Paulo, que caiu para a 6.ª posição. Ficha Técnica Santos: Fábio Costa; Wellington, Pereira, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego; Fabiano e Robinho. Técnico: Emerson Leão. São Paulo: Rogério Ceni; Thiago (Fábio Simplício), Jean, Gustavo Nery e Jorginho; Adriano, Alexandre, Júlio Baptista e Aílton (Kléber); Reinaldo (Rico) e Luís Fabiano. Técnico: Roberto Rojas. Gols: Diego (pênalti) aos 16 e Luís Fabiano (pênalti) aos 34 minutos do primeiro tempo; Fabiano aos 13, Rico aos 28 e Renato aos 36 do segundo. Árbitro: Sálvio Spínola F. Filho (SP). Cartão amarelo: Pereira, Alex, Renato, Elano, Fabiano, Thiago, Gustavo Nery, Júlio Baptista, Luís Fabiano e Rico. Renda: R$ 173.154,00. Público: 13.052 pagantes. Local: Vila Belmiro. classificação