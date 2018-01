Santos vence seu 4.º jogo no Paulistão O Santos ganhou neste sábado à tarde seu quarto jogo no Campeonato Paulista deste ano, em cinco jogos disputados. Foi por 1 a 0 sobre o Atlético Sorocaba, em Sorocaba, com gol de Basílio aos 29 minutos do segundo tempo. Agora, o time de Oswaldo de Oliveira chega aos 13 pontos e torce por uma derrota do São Paulo, que joga ainda neste sábado contra o União Barbarense, para assumir a liderança da competição.