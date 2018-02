Santos vence Vitória em Salvador: 2 a 1 Em um confronto entre dois times em curva ascendente deu o menos ruim na partida: Vitória 1 x 2 Santos. O Santos não é mais o mesmo, mas pelo menos, com o resultado de hoje, deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos em nove rodadas. Justificativas para o mau desempenho santista não faltam. Perdeu em tão pouco tempo três jogadores de peso: Renato, Paulo Almeida e Alex. E também mudou o esquema tático desde a entrada do técnico Vanderlei Luxemburgo no lugar de Emerson Leão. Por tudo isso, foi um excelente resultado. O Vitória começou a competição em alta, mas não vem confirmando sua força. Depois da derrota na semifinal da Copa do Brasil, em casa, para o Flamengo - na quarta-feira, por 1 a 0 -, o moral da equipe desabou. Em campo, hoje, deixou transparecer isso. Atacar atacou, mas não tinha coordenação, parecia sem garra, entregue. Enfim, o adversário que os santistas pediram a Deus. Com Luxemburgo, Robinho virou um autêntico atacante. Espera o passe mais do que ajuda na armação. O time com isso perde na velocidade e os ombros de Diego ficam mais pesados. Tal mudança de posicionamento por pouco não surtiu efeito logo no início do jogo. Diego pôs Robinho na cara do gol, mas ele chutou para fora. Se os atacantes santistas não faziam, o Vitória tratou de fazer um "autogol". Claiton, na área, queria cruzar, mas o zagueiro Adaílton desviou para dentro do próprio gol. A equipe da Bahia tinha Edílson e Cleber, rápidos e criativos, não tinha outros jogadores para apoiá-los. De qualquer forma, tinha o domínio de bola e as vezes levava perigo. Aos 7 do segundo tempo, Edilson, sozinho, desviou do goleiro, para fora. Como o gol não vinha, baixou de vez o desânimo nos baianos. Perdiam e ainda assim deixavam o Santos ficar tocando de um lado a outro do campo. Fraca, a melhor palavra para definir a partida. Antes da torcida dormir, no entanto, saíram mais dois gols. Léo avançou pela esquerda e tocou para Basílio sozinho fazer de cabeça (aos 41). Aos 46, Enílton descontou para os baianos. Luxemburgo vinha dizendo que com três vitórias a equipe começa a brigar pela liderança. A primeira já foi obtida. O Santos foi para o 15.º lugar, com 10 pontos, enquanto o Vitória, com 13, é o 11.º.