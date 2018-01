Santos vende mando e deve fazer clássico com o São Paulo em Cuiabá

Mesmo na luta para se distanciar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Santos abre mão do mando de alguns jogos na Vila Belmiro por cotas mais vantajosas em outras arenas. O objetivo é diminuir a crise financeira - o clube deve um mês de salário e de direitos de imagem para os jogadores.

O mando do clássico contra o São Paulo, por exemplo, que seria disputado na Vila Belmiro, foi vendido para um grupo de empresários e deverá ser realizado na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e será disputado no dia 9 de setembro.

Quando não vende o mando, o clube faz promoções para atrair mais público à Vila. No próximo jogo, sábado, contra o Coritiba, o torcedor que comprar ingresso na bilheteria usando a camisa do clube paga meia entrada (R$ 20). Os acompanhantes dos associados também pagam metade. Nesta segunda-feira, apenas membros das categorias diamante, ouro e prata do programa Sócio Rei podem comprar os ingressos pelo portal do serviço na internet. A venda para os demais associados começa nesta terça-feira, às 11h.