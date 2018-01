Santos viaja à Venezuela disposto a esquecer o São Caetano A delegação santista viajou nesta segunda-feira para a Venezuela disposta a esquecer a derrota para o São Caetano na primeira final do Paulistão, por 2 a 0. O clube enfrenta na próxima quarta-feira o Caracas, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores, às 17h15. Para o atacante Marcos Aurélio, o time terá de superar o cansaço e se prevenir para evitar surpresas como no domingo. "Para um jogo importante como este, temos de entrar em campo bem preparados, sempre pensando que será um duelo mais complicado do que o último." Para a partida contra o Caracas, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve manter a equipe que atuou nos últimos jogos. "Não vejo que teremos uma mudança de atitude com uma nova formação", contou o treinador. "A influencia pelo cansaço não pode ser grande, pois estava dentro do planejamento." Luxemburgo ainda contou que precisará ter uma boa conversa com a delegação na Venezuela. "Acredito que os jogadores ainda estão com a cabeça no Campeonato Paulista, não no Caracas." Na Libertadores, o Santos foi a equipe de melhor campanha e tem 100% de aproveitamento. Ganhou todos os oito jogos realizados, tanto na fase seletiva quanto na de grupos. Pedro também sai Além de Rodrigo Tiuí, cuja permanência não foi renovada (seu contrato vence nesta segunda), o Santos tem mais uma baixa: o lateral-direito Pedro, que pode voltar ao Palmeiras ou jogar no exterior.