Santos viaja amanhã cedo para Cali O Santos está de volta à Libertadores da América e aos cinco minutos de quinta-feira enfrenta o América, em Cali (Colômbia). Para esse jogo, os Meninos da Vila prometem não mudar a maneira de jogar e o técnico Leão já deu a palavra de ordem. "Não podemos passar preocupação a eles, que têm de jogar com confiança e liberdade". A última vez que os santistas disputaram esse torneio foi em 84 e o presidente Marcelo Teixeira comemora. "O Santos está de volta às competições internacionais e vai fazer de tudo para aumentar seu prestígio no mundo do futebol". Os jogadores embarcam nesta terça-feira pela manhã para Cali e hoje estavam confiantes no desempenho do time. "Não vamos mudar nossa maneira de jogar e, mesmo sendo um torneio como a Libertadores, vamos partir para cima do adversário pois o que nos interessa é a vitória", disse o meia Diego. Ele soube que a televisão colombiana gravou todo o jogo de domingo, contra o Juventus, especialmente as jogadas dele e de Robinho. "Se eles gravaram, vamos surpreender, pois jogamos muito pouco no domingo", disse ele, bem humorado. Leão já passou aos jogadores o que sabe sobre o adversário. "Obviamente, sabemos muita coisa sobre o América e o pouco que nos resta saber seremos informados amanhã". Segundo ele, o América fez um amistoso no domingo e perdeu de dois a zero, tendo jogado sem vários titulares. "Tomaram os dois gols nos primeiros dez minutos, tiveram no final da partida um pênalti a seu favor e não converteram, vários atletas não jogaram e estão motivados para pegar o Santos". Destacou que o adversário é tri-campeão colombiano e tem um belo estádio. "É um time de tradição". O fato de seu time ser jovem não preocupa Leão. "Quem já disputou e ganhou um Brasileiro, que é o maior, o mais difícil e mais técnico campeonato mundial, tem qualidade muito grande". Acha só que o momento não é o melhor, pois o Santos foi o último time a parar de jogar no ano passado e o primeiro a atuar este ano e ainda não está suficientemente pronto. "Gostaria de iniciar esse tipo de competição no mês de abril, porque o condicionamento seria muito melhor".