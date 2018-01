Santos viaja na 4ª para o México O Santos levará 18 jogadores para a disputa de dois amistosos em Guadalajara, no México. A delegação viaja na quarta-feira para enfrentar o mexicano Atlas na sexta-feira e no domingo. A excursão, que vai render US$ 90 mil para o Santos pela participação nos dois jogos, será uma oportunidade para o técnico Geninho testar o time base que colocará em campo na disputa do Campeonato Brasileiro, uma vez que os reforços solicitados pelo treinador ainda não chegaram à Vila Belmiro. A única dúvida de Geninho é quanto à inclusão do médio-volante Paulo Almeida, que sofreu uma contusão nos treinamentos e passará por avaliação médica nesta segunda-feira. Se o atleta não estiver totalmente recuperado até terça-feira, não deve viajar para o México. O treinador não poderá contar com dois atletas. O meia Robert ainda está se tratando de uma contratura muscular sofrida durante o amistoso da seleção brasileira com o Verdy Tokyo, no Japão. E o atacante Dodô, cujo contrato com o clube termina no dia 15 e, por isso, pediu para não viajar. Assim, em princípio, o time do Santos para os amistosos será o seguinte: Fábio Costa; Preto, Galván e Claudiomiro; Russo, Paulo Almeida, Renato, Elano e Léo; Júlio César e André Dias. Também foram relacionados o goleiro Pitarelli e os jogadores Weldon, Marcelo Silva, Pereira, Michel, Canindé e Adiel.