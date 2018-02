Santos viaja otimista para Quito O Santos embarca às 10h25 desta segunda-feira (10) para Quito, onde na quarta-feira enfrenta o El Nacional, em partida válida pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Primeiro colocado de seu grupo, o time de Vila Belmiro busca sua terceira vitória na competição jogando contra o lanterna, que acumula apenas um ponto. Para essa partida, André Luís será o desfalque, já que permaneceu no CT Rei Pelé em tratamento de uma lesão na coxa esquerda. Nas duas vitórias conseguidas até aqui, os santistas marcaram oito gols e sofreram apenas dois. "A campanha está muito boa na Libertadores", disse o volante e capitão do time, Paulo Almeida. Para ele, o Santos está desenvolvendo nessa competição o mesmo futebol que o levou a ser campeão brasileiro. "Precisamos manter esse ritmo e continuar jogando o futebol bonito, voluntarioso e envolvente". Com a desclassificação no Paulista, o Santos não joga desde o dia 20 do mês passado e agora só tem a Libertadores pela frente. Os jogadores bem que preferiam estar jogando e esperam que o longo período fora dos campos não provoque a falta de ritmo. "Uma seqüência de jogos é sempre melhor, mas os treinamentos estão sendo positivos", disse Elano, que conta com uma vitória na quarta-feira para "que a classificação possa vir o mais rápido possível". A partida contra o El Nacional é a última do Santos neste turno e, no próximo, jogará duas vezes na Vila Belmiro, contra o América de Cali e o El Nacional e uma fora, contra o 12 de Octubre. Com seis pontos conquistados e a melhor campanha de seu grupo, não deverá encontrar dificuldades para passar à nova fase, pois dois dos quatro times de cada grupo irão se classificar.