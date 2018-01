Santos viaja para enfrentar o Coritiba Depois da goleada histórica aplicada sobre o Bahia por 7 a 4, na noite de quarta-feira, na Fonte Nova, o Santos não quis perder tempo e seguiu nesta quinta-feira pela manhã para Curitiba, onde enfrenta o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, no sábado, às 16 horas, no Couto Pereira. A previsão é de que os jogadores e a comissão técnica cheguem à capital paranaense por volta das 14h30. O técnico Leão deve comandar um treino somente na sexta-feira, às 9h30. A equipe retorna logo após a partida com destino a São Paulo. A chegada está prevista para as 20h15. Mas Leão pode antecipar a viagem a Cuzco, onde enfrenta o Cienciano pela partida de volta das quartas-de-final da Copa Sul-Americana, em uma altitude de aproximadamente 3.400 metros.