Santos viaja para Extrema nesta 6ª Os jogadores do Santos vão treinar coletivamente nesta quinta-feira, quando o técnico Emerson Leão irá procurar fazer alguns acertos na equipe. ?É preciso um pouquinho mais de cuidado na distribuição do jogo, pois um erro pode resultar em contra-ataque", disse Leão. Para ele, os adversários sabem que o Santos tem capacidade e jogam no erro do time santista. E concluiu. ?Temos que errar pouco." O Santos viaja nesta sexta-feira para Extrema e na segunda-feira seguirá para Cali, onde enfrentará o El Nacional dia 12. A altitude é uma preocupação de todos no Santos. ?Vamos chegar praticamente na véspera e para vencer esse problema da altitude, precisariamos de duas semanas para adaptação ou chegar na hora do jogo", disse Leão, informando que nenhuma dessas possibilidades foi possível. Diego já atuou em cidades com altitute elevada quando estava na seleção sub-17. ?Isso atrapalha muito, pois a bola corre mais e a dificuldade de respiração é grande, pois o ar não vem", disse ele, com a ressalva. ?Temos que superar esse problema para voltar com mais uma vitória." Ele acha será difícil repetir uma goleada. ?Precisamos vencer e 1 a 0 já está de bom tamanho." O meia gostou da concentração em Extrema. ?O ambiente é tranqüilo, com mais tempo para descansar e só pensar no jogo da Libertadores", disse ele, acrescentando. ?Isso ajuda muito." Diego passou o carnaval no Rio de Janeiro e se encontrou com Carlos Alberto Parreira, o técnico da seleção. ?Tirei uma foto com ele, recebi elogios e conversamos um pouco.? Durante a conversa, não se falou numa futura convocação. ?Ele sabe que eu quero ir para a seleção, mas eu sei que tenho de provar isso dentro de campo."