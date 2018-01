Santos viaja para jogo na Bolívia A delegação do Santos viajou na manhã desta terça-feira para a Bolívia, onde fará sua estréia na Copa Libertadores da América, na quarta, contra o Bolívar. O jogo está marcado para a capital La Paz, mas a equipe santista ficará concentrada em Santa Cruz de la Sierra até algumas horas antes de entrar em campo - o confronto começa às 21h45 (horário de Brasília) e terá transmissão da Globo. A tática de seguir para La Paz apenas no dia do jogo é para evitar os efeitos da altitude da capital boliviana, que fica 3.600 metros acima do nível do mar. Assim, o técnico Oswaldo de Oliveira deve comandar um treino ainda nesta terça-feira em Santa Cruz de la Sierra. A novidade do time titular na partida contra o Bolívar será o colombiano Henao, que irá entrar no lugar de Mauro, no esquema de rodízio implantado por Oswaldo entre os goleiros do Santos. Mas o treinador terá dois importantes desfalques: os meias Ricardinho e Fábio Baiano, ambos contundidos, nem viajaram com o grupo.