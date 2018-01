Santos viaja para o jogo no Uruguai O Santos embarcou no começo da tarde desta segunda-feira para Montevidéu, no Uruguai, onde enfrentará o Danubio na quarta à noite, pela Copa Libertadores da América. Faltando duas rodadas para o final da primeira fase, o grupo 2 da Libertadores está embolado. O Santos está com 6 pontos, o mesmo que os outros três times da chave: Danubio, LDU e Bolívar. Depois de poupar os titulares na última rodada do Paulistão, domingo, no empate com o Marília, o técnico Gallo irá escalar força máxima contra o Danubio. Afinal, o Santos precisa de um bom resultado para continuar na briga por uma das duas vagas do grupo - depois, recebe o Bolívar, dia 11 de maio, no encerramento da primeira fase.