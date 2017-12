Santos viaja quarta-feira para a Bolívia Depois de reagir e empatar o clássico com o Palmeiras por 2 a 2, o Santos já se prepara para a sua estréia na Copa Libertadores da América contra o Jorge Wilstermann, quinta-feira. Os jogadores que não jogaram no domingo se apresentam para o treinamento, enquanto os demais fazem revisão médica. Na terça-feira, Leão comanda treino normal a partir das 8h30 e no final do dia, às 19 horas, os santistas seguem para São Paulo, de onde viajam no dia seguinte, às 9h35, com destino à Bolívia. A equipe treina no mesmo dia por volta das 17 horas (horário local), em Cochabamba, em uma altitude de aproximadamente 3.600 metros.