Santos viaja sem Léo, Arouca e Muricy Ramalho para enfrentar o Barbarense

SANTOS - O Santos vai enfrentar o União Barbarense, neste sábado, às 18h30, em Santa Bárbara d'Oeste, sem o lateral-esquerdo Léo, o volante Arouca e o técnico Muricy Ramalho. Os três ficam fora por questões físicas, mas devem retornar diante do Flamengo do Piauí, quarta-feira, na Vila Belmiro, na volta da primeira fase da Copa do Brasil.

Muricy está afastado do comando da equipe desde sexta-feira passada, quando foi internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, com diverticulite. A pedido dos médicos, ele só vai voltar a trabalhar na próxima segunda-feira. Nesta sexta, quem comandou o treino santista foi mais uma vez o auxiliar Tata.

Léo será poupado da viagem até Santa Bárbara. Com isso, Guilherme Santos terá mais uma chance de mostrar seu potencial. Já Arouca até participou do treino desta sexta, mas ainda precisa melhorar o condicionamento físico. A previsão é que o volante ficará à disposição de Muricy no jogo contra o Flamengo-PI.

O atacante argentino Miralles, por sua vez, está recuperado do edema na coxa direita, mas por enquanto está liberado apenas para correr em volta dos campos do CT. Marcos Assunção deveria ficar na reserva na partida deste sábado, mas foi vetado em razão de uma amidalite.