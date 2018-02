Santos viaja só amanhã para Rio Preto Por não ter conseguido vôo fretado nesta quarta-feira, como estava previsto, Santos só conseguirá viajar na tarde de quinta para São José do Rio Preto, onde enfrenta o Vasco, domingo, na última rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação deve embarcar às 13 horas e, chegando lá, vai direto para o treino, programado para começar às 17 horas. O volante Preto Casagrande foi submetido na manhã desta quarta-feira a uma pequena cirurgia no ouvido direito, mas deve voltar normalmente aos treinos nesta quinta e não terá problemas para jogar domingo.