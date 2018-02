Santos: ?Vila não poderá ser usada? A diretoria do Santos anunciou nesta terça-feira que a partida entre Santos x Corinthians - remarcada para o dia 12 de outubro pelo STJD - não poderá ser realizada na Vila Belmiro, como prevê a tabela. Os dirigentes dizem que o estádio já estava reservado para a prefeitura de Santos - que, no mesmo dia, tem eventos previstos para as comemorações do Dia das Crianças. O jogo foi remarcado para a Vila Belmiro por conta do escândalo da arbitragem. Dirigido pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho, o clássico foi colocado sob suspeita de manipulação pelo STJD. O Santos venceu o jogo por 4 a 2 e não concorda com a repetição da partida, alegando que não houve interferência do árbitro no resultado final.