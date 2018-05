Santos visita o Grêmio e Rodrygo deve jogar após entrada dura

De folga na rodada anterior por causa de conflitos de datas com a Copa Libertadores, o Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 19 horas. E não deverá ter um compromisso fácil. O adversário é o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em partida válida pela quarta rodada.

+ David Braz volta a treinar no Santos e deve enfrentar o Grêmio no Sul

O jogo da terceira rodada contra o Vasco ainda não tem data para acontecer – a CBF havia marcado o confronto para o dia 16 de julho, um dia após a final da Copa do Mundo da Rússia, mas terá de rever a programação. Com isso, a equipe da Vila Belmiro fez duas partidas apenas neste Brasileirão e soma três pontos. Estreou com vitória sobre o Ceará e foi derrotado no jogo seguinte para o Bahia.

O duelo em Porto Alegre marca o reencontro de Eduardo Sasha com Luan. O atacante que atualmente joga no Santos se envolveu em polêmica com o jogador do Grêmio quando estava no Internacional. Provocou Luan após seu time conquistar o título gaúcho de 2016 numa época em que o Grêmio vivia jejum de títulos, e depois foi provocado pelo atacante quando o time tricolor ganhou a Copa Libertadores, no ano passado.

Sasha minimizou o reencontro. “Vou enfrentar o Grêmio e não apenas um jogador’’, disse.

Sasha está confirmado no time titular. Ele se recuperou de uma pancada no tornozelo que o tirou das últimas duas partidas do time alvinegro na Copa Libertadores e entrará na vaga que estava sendo ocupada por Copete.

Alvo de entrada dura de Fucile na derrota por 1 a 0 para o Nacional, do Uruguai, Rodrygo participou dos últimos treinamentos do Santos no CT Rei Pelé e não deverá ser problema para Jair Ventura. Ele passou por alguns exames e não demonstrou qualquer limitação após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo.

A única dúvida da escalação é no setor defensivo. David Braz se recupera de um edema na panturrilha direita, consequência de uma pancada que sofreu no primeiro tempo da partida contra os uruguaios em Montevidéu. Se não jogar, Gustavo Henrique deve atuar ao lado de Lucas Veríssimo.

Na partida na Arena Grêmio, o Santos vai exibir nas costas da camisa a marca Philco, patrocinador mais recente do clube. O contrato foi fechado durante a semana e tem validade até abril do próximo ano. O Santos vai receber cerca de R$ 4 milhões pela parceria.

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, não revelou a escalação de seu time. Mas a tendência é de que coloque força máxima em campo. Só deve poupar se algum jogador reclamar de desgaste.

FICHA TÉCNICA

Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Luan e Everton; Jael. Técnico: Renato Gaúcho.

Santos: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz (Gustavo Henrique) e Dodô; Alison, Léo Cittadini e Jean Mota; Eduardo Sasha, Gabriel e Rodrygo. Técnico: Jair Ventura.

Juiz: Péricles Bassols.

Local: Arena Grêmio.

Horário: 19h.

Ao vivo: estadao.com.br/e/sfcvivo