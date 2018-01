Santos volta a acreditar no título O torcedor santista voltou a acreditar que ainda dá para seu time conquistar o bicampeonato brasileiro, depois da goleada de 7 a 4 imposta sobre o Bahia. Essa confiança também se estende aos jogadores. Léo estava muito satisfeito com o resultado da rodada, que aproximou o Santos do líder Cruzeiro e deixou o Coritiba um pouco mais atrás, e comentou: "ainda é difícil, mas as oportunidades estão aparecendo e estamos chegando". Para confirmar isso, o lateral espera uma vitória neste sábado sobre o Coritiba. "É um adversário difícil, que está bem no campeonato, mas precisamos vencer para embalar mais na busca do título". Para esse jogo, o Santos não terá Alex, suspenso, e Pereira deve voltar ao time. Narciso treinou nesta quinta-feira no CT Rei Pelé e depois seguiu para Curitiba, devendo ficar no banco sábado. Fábio Costa acha que o Santos está no caminho certo. "Estamos buscando a objetividade que temos de ter nessa reta final e também as vitórias". Ele entende que se o time aproveitasse 30% das chances de gol que cria poderia ter goleado mais vezes no campeonato. "Mas deixamos a desejar e agora esses gols e os pontos que não conquistamos estão fazendo falta". O goleiro santista acha que Santos e Bahia foi um jogo diferente, atípico. "Não acho que teremos outra partida no campeonato com essa facilidade de fazer gols", disse ele, a respeito dos onze gols marcados pelos dois times. E não perdeu a auto-crítica: "em termos ofensivos, estivemos muto bem, mas defensivamente deixamos a desejar". Diego explicou que não comemorou o primeiro gol porque tinha pressa: "empatamos, mas precisávamos da vitória e, por isso, fui rápido para nosso campo de defesa". Ele atribui a vitória ao desempenho coletivo da equipe, mas elogiou o amigo Robinho: "ele foi perfeito". Com a queda da diferença de pontuação entre o Cruzeiro e o Santos, ele lembrou que "nosso objetivo ainda é a conquista do título e vamos melhorar ainda mais". O centroavante William teve comportamento diferente de Diego. Saiu para comemorar o gol - o sexto - que garantiu a vitória, já que o Bahia ameaçava. "Ainda estava um pouco complicado, mas tive a felicidade de estar no lugar certo na hora certa e usei o oportunismo para marcar", comentou.