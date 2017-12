Santos volta a jogar com três zagueiros Se Vanderlei Luxemburgo ainda não definiu exatamente quem vai jogar domingo contra o Paysandu, em Belém, já deixou claro que vai adotar mais uma vez o esquema 3-5-2, que tem garantido marcação mais eficiente, sem que o time perdesse muito de seu potencial ofensivo. Ávalos e Leonardo estão garantidos e sua dúvida está no terceiro zagueiro, que poderá ser Antônio Carlos ou André Luís. Com Léo recuperado da contusão no músculo posterior da coxa, sua preocupação é apenas com o lateral-direito Paulo César, que teve problemas abdominais no sábado, está submetido a uma rigorosa dieta para recuperar o desgaste sofrido, mas voltou a treinar fisicamente na quinta-feira. "Não tem sentido deixar o jogador em Santos, pois há possibilidade de boa recuperação, se não para jogar o tempo todo, mas para ajudar o time dentro da necessidade da partida", disse Luxemburgo. Por via das dúvidas, o coletivo de quinta-feira teve várias formações, com Márcio e Léo se revezando no time principal, o mesmo ocorrendo com Antônio Carlos e André Luís. "Vou pensar bem e no domingo decido", disse o treinador, na expectativa da recuperação de Paulo César. Que seu time vai enfrentar um forte calor e um clima úmido, Luxemburgo não tem dúvida, mas não admite que isso seja usado como desculpa. "É um jogo de decisão e não aceito esse tipo de desculpa. Temos de jogar para vencer, não temos outra opção", disse ele, lembrando que em Presidente Prudente o jogo foi disputado numa tarde de forte calor. O técnico santista quer seus jogadores concentrados apenas no Brasileiro e tem passado a eles que o Brasileiro não acabou. Aos jornalistas, disse que "pelo que a imprensa está dizendo, parece que o campeonato já acabou e que o Atlético-PR é o campeão". Segundo Luxemburgo, "a competição não está decidida para nenhum time e quero que minha equipe pense dessa forma". E avisou: "o Atlético vai ter de mostrar competência porque pretendemos estar ali em seu calcanhar".