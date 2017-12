Santos volta a jogar no domingo O Santos vai quebrar o jejum e voltará a jogar amistosamente domingo, contra o Apucarana, na cidade paranaense com o mesmo nome. Outra partida já está programada: dia 29 deste mês, contra o Comercial, em Ribeirão Preto. A confirmação desses dois amistosos animou o técnico Leão, que programou dois coletivos esta semana para acertar a equipe principal, ainda indefinida. Mesmo com as negociações do novo contrato ainda em andamento, Leão irá aproveitar o lateral-esquerdo Léo, que tem compromisso com o clube até 24 de agosto. Nesta segunda-feira, as negociações evoluíram, já que os santistas aceitaram a renovação até 31 de dezembro e há uma cláusula que possibilita a saída do atleta a qualquer tempo, caso seja negociado com outro clube. O novo documento ainda não foi assinado e o diálogo prossegue. Para esta terça-feira, está prevista a chegada do ponteiro Fabiano Souza, contratado semana passada junto ao Inter de Porto Alegre. Era para ele ter se apresentado nesta segunda-feira, mas permaneceu em Porto Alegre para acertar algumas pendências com o clube gaúcho. Quanto aos novos reforços, Leão desacartou a contratação do zagueiro Marinho, ex-Grêmio. "Não existe essa possibilidade", disse o treinador.