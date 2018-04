Santos volta a pensar no Brasileirão Depois da vitória sobre o Flamengo na disputa de pênaltis que classificou o time para a próxima fase da Copa Sul-Americana, o Santos volta a pensar só no Brasileiro. Domingo, enfrentará o Vitória na Vila Belmiro e a ordem é vencer para que a liderança no campeonato seja mantida. Nesta quinta, no retorno dos jogadores a Santos, Deivid contou que errou as contas de quantos gols santistas já foram anulados, quando sinalizou com oito dedos. "Foi o sexto meu, teve os do Robinho e do Paulo César, mas me disseram que foram dez gols. Tivemos tantos gols anulados que me confundi". O artilheiro comentou que "O Santos tem um ataque muito rápido, os laterais cruzam a bola muito rapidamente e às vezes isso dificulta o trabalho dos bandeirinhas. Mas temos de jogar sempre assim, na velocidade para marcar os gols". Se Deivid marcou o gol de empate aos 46 minutos do segundo tempo, perdeu sua chance de marcar na cobrança de pênaltis. "Nem acreditei porque sou um jogador com média muito alta de gols de pênalti, mas infelizmente errei e fiquei chateado". E assumiu a responsabilidade: "foi falta de competência minha, pois o pênalti é mais uma jogada do atacante do que do goleiro". Lição de casa - Basílio, o segundo artilheiro santista na temporada com 25 gols, acha que o momento não é de pensar no clássico contra o São Paulo pela Sul-Americana. "Precisamos trabalhar um jogo de cada vez e agora nosso adversário é o Vitória. Temos de superá-lo porque nossa meta é continuar na liderança do Brasileiro". O atacante espera mais uma vez encontrar um adversário fechado, como todos os que jogam na Vila Belmiro. "Não deve ser diferente, pois o Vitória está numa situação difícil". Além de fazer a lição de casa, Basílio espera tropeços dos adversários na luta direta pelo título, especialmente o Atlético-PR, que pega em casa o Flamengo, no domingo. Pelo que viu nos dois confrontos com o time carioca, "essa equipe tem condições de buscar a vitória, mesmo jogando na Arena da Baixada e nós temos de continuar fazendo nosso serviço". Dúvida - O volante Zé Elias, que sentiu uma fisgada no músculo posterior da coxa esquerda durante o jogo no Rio de Janeiros passou por exames nesta quinta e será reavaliado no domingo, mas dificilmente terá condições de jogar.