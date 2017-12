Santos volta a pensar no Brasileiro Depois da grande pausa no Campeonato Brasileiro, o Santos volta nesta quarta-feira a se concentrar nessa competição e nas chances que ainda tem de conquistar o título. O técnico Leão aguarda o regresso dos jogadores que estão servindo a seleção brasileira e já sabe que não contará com dois zagueiros: André Luís e Pereira, que cumprirão suspensão. Com o retorno de Alex, que estava na seleção Sub-23, Narciso deverá compor a dupla de zaga para o jogo contra o Fluminense. Assim, Sílvio deverá ficar no banco de reservas, podendo entrar quando Narciso estiver cansado. No amistoso desta terça-feira contra o selecionado sub-23, o treinador já pretendia testar essa opção, mas com Pereira movimentando-se mais em frente à área e Narciso com uma função mais fixa. Mas a definição mesmo só deverá ocorrer a partir dos treinos programados de quinta-feira. Sem jogar desde o dia 9 pelo Brasileiro, a interrupção provocada no campeonato pelos jogos classificatórios da seleção pode tirar o embalo da equipe santista, que vinha de uma seqüência de 7 vitórias consecutivas, em que voltou a mostrar o futebol que levou ao título do ano passado. Já o Cruzeiro, lider da competição, vinha obtendo vitórias magras, o que anima os santistas. Mas Leão acha que, como a interrupção no campeonato foi para todos, não haverá prejuízo para sua equipe. Ele não pode, entretanto, realizar treinamentos coletivos com seu grupo, já que seis jogadores estão servindo a seleção e Fábio Costa está em fase final do tratamento de uma contusão no músculo adutor. Assim, na sexta-feira deverá haver o único treinamento com todo o grupo, quando Leão definirá o time para o jogo contra o Fluminense. Com oito pontos e oito gols atrás do Cruzeiro, os santistas precisam vencer todas as partidas que ainda vai disputar e torcer pelo menos para dois tropeços do adversário, o que faz diminuir as chances a cada vitória do time mineiro.