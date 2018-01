Santos volta a sonhar com Viola Viola volta a ser cotado na Vila Belmiro para reforçar a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro. O jogador viria para ocupar a posição do atacante experiente procurado pelo técnico Geninho. A situação do meia Robert, por sua vez, ainda continua indenfinida. O presidente Marcelo Teixeira disse que o Santos não pretende abrir mão do jogador, titular absoluto da posição. O dirigente desmentiu a informação de que o atleta estaria sendo negociado por empréstimo para o Verdy Tóquio, do Japão.