Santos volta aos treinos amanhã O elenco do Santos se reapresenta nesta quarta-feira, às 8h30, no Centro de Treinamento Rei Pelé. Será o primeiro encontro dos jogadores com o novo técnico do time, Celso Roth. Junto com ele deve estar o auxiliar-técnico Humberto Ferreira, conhecido como Beto, que trabalhou com Roth no Palmeiras e também está sendo contratado para trabalhar na Vila Belmiro. "Estamos ultimando os detalhes do contrato e na quarta-feira, Beto estará conosco", revelou o presidente Marcelo Teixeira. Além de Humberto Ferreira, o Santos contratou o preparador de goleiros Carlos Pracidelli, que trabalha na seleção brasileira e foi demitido no último domingo pelo Palmeiras. Com isso, Marcelo Teixeira atende aos pedidos de Celso Roth, que desejava formar sua comissão técnica. Carlos Pracidelli vai substituir Agnaldo Moreira, enquanto Humberto Ferreira entra no lugar de Serginho Chulapa, que será aproveitado em outra função. Quanto aos jogadores, a expectativa é quanto a apresentação de Marcelinho Carioca, que estava viajando pelo Nordeste. O presidente Marcelo Teixeira espera que o jogador já traga o novo contrato assinado, já que o acordo entre as duas partes tinha sido definido no ano passado. Sobre os reforços, o Santos aguarda a definição da negociação entre o meia Juninho Paulista e o Flamengo. Caso não haja acordo, o clube pretende investir na contratação do jogador. Nesta quarta-feira mesmo, o elenco volta aos trabalhos e já entra em concentração. Depois dos exames clínicos, os jogadores iniciam a pré-temporada. O time deve viajar para Águas de São Pedro ou Vargem Grande Paulista, onde fará a preparação para a disputa do Torneio Rio-São Paulo, que começa dia 20 de janeiro.