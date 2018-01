Santos volta cheio de indefinições Com várias indefinições, o elenco do Santos voltará às atividades nesta terça-feira, depois de 20 dias em férias. Os campeões brasileiros da temporada passada se apresentam às 9 horas no CT Rei Pelé, com jogadores importantes sem contrato. Os laterais Maurinho e Léo e ainda o meia Robert não têm mais vínculo com o clube. Maurinho negociou com a direção santista e recebeu uma oferta salarial com um pequeno reajuste - em comparação com o que ganhava. Até o momento, não respondeu se aceita. Com Léo a situação é diferente. Seu procurador, Iko Martins, ouviu dos dirigentes a proposta para mais um ano de contrato: vencimentos iguais aos do ano passado. Léo é outro que ainda mantém incertezas sobre seu futuro. Já o meia Robert não discutiu a renovação de contrato. Entrou em férias e não se preocupou com dinheiro. Vai começar a negociar nesta terça-feira, no retorno a Santos. Ganhava, até dezembro, R$ 125 mil. Terá de se contentar com algo em torno de R$ 50 mil. É pegar ou largar. Segundo o diretor de Futebol, Francisco Lopes, o novo atacante do Santos, que substituirá Alberto, deverá ser definido nos próximos dias. Nesta segunda-feira ele almoçará com o técnico Leão, em São Paulo, quando alguns nomes serão discutidos. Róbson, que defendeu o Bahia, está cotado. A solução, porém, pode estar na própria Vila Belmiro. Douglas, William e Bruno, jogadores formados nas equipes de base, podem ganhar uma chance. O elenco do Santos fica na cidade até sábado, treinando e fazendo avaliações física e médica. Viaja para Jarinu no sábado, de onde retorna dia 24, véspera da estréia no Campeonato Paulista contra o Santo André, no ABC.