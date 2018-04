Santos voltará a jogar com time titular na quinta-feira Dentro do cronograma de preparação para o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado em dezembro, no Japão, o técnico Muricy Ramalho vai escalar o time principal do Santos para enfrentar o Atlético-GO, na quinta-feira, no Pacaembu, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.