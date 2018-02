Santos: Wendel é suspenso 2 jogos Na tarde desta quarta-feira, no Rio, o Santos obteve uma vitória no STJD. O meia Wendel foi julgado pelo tribunal e o advogado do clube, Mário Mello, conseguiu que sua agressão ficasse descaracterizada, passando a responder pelo artigo 255, mais brando. Com isso, o jogador pegou suspensão de dois jogos - como já cumpriu um automaticamente, ficará fora apenas do clássico de sábado contra o São Paulo.