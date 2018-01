Santos x Cienciano só se enfrentaram uma vez Santos e Cienciano - que se enfrentam nesta quinta-feira pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana - só jogaram uma vez, em 1955, e os santistas golearam os peruanos por 9 a 0, na segunda maior goleada internacional do time da Vila Belmiro. Pelé ainda não atuava, mas o time já contava com jogadores do nivel de Del Vechio, Pepe e Vasconcelos, que mais tarde seria substituído pelo Rei.