Santos x Corinthians: jogos no Morumbi Ao contrário do que se imaginava, nada vai mudar nas semifinais do Campeonato Paulista. Numa reunião relâmpago de 15 minutos entre o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, e os presidentes dos quatro clubes classificados, Alberto Dualib (Corinthians), Marcelo Teixeira (Santos), Sérgio Carnielli (Ponte Preta) e Ricardo Ribeiro (Botafogo), decidiu-se que os cartões amarelos não serão zerados, que não haverá inscrição de novos jogadores e a permanência dos dois árbitros. Resolveu-se também que os dois jogos entre Corinthians e Santos serão realizados no Morumbi, enquanto Ponte Preta e Botafogo jogarão em seus estádios, Moisés Lucarelli e Santa Cruz respectivamente. As duas rodadas estão marcadas para os domingos 6 e 13 de maio, com os dois jogos começando às 16 horas. No caso do confronto "caipira", a partida de ida acontece em Ribeirão Preto. "Não haverá jogo no sábado nem que a tevê nos ofereça R$ 10 milhões", garantiu Farah, ressaltando que a tendência é de que o Morumbi seja o local também das finais. No entanto, o dirigente admitiu que o veto à transmissão da partida ao vivo para a cidade onde esse está acontecendo ainda pode ser revisto. "Tudo vai depender de um acerto financeiro que esteja de acordo com os interesses dos times", explicou. Se houver uma negociação, a federação já autorizou os clubes a conduzi-la. "A proposta da televisão vai ter de ser muito boa para nos convencer a liberar a transmissão", disse Dualib. BARGANHA - Embora tenham tido o cuidado de manter o discurso politicamente correto, na verdade os dirigentes de Corinhians e Santos saíram do encontro contrariados. Dualib, a pedido do técnico Wanderley Luxemburgo, bem que tentou convencer seus adversários a permitir a reabertura das inscrições. Em troca, barganhou dispondo-se a concordar com a anulação dos cartões. "Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto", resumiu o presidente corintiano ao comentar sua frustrada investida. Pelo lado santista, Teixeira afirmou que gostaria de mandar um jogo na Vila Belmiro. No entanto, foi convencido pelos demais de que o estádio não oferece as condições ideais, apesar das possíveis queixas que pode ouvir de jogadores e membros da comissão técnica. "Nosso retrospecto mostra que nosso desempenho fora de casa tem sido melhor do que na Vila." Outro que gostaria de ver os cartões amarelos zerados era Carnielle. Seu argumento é de que isso tornaria o espetáculo mais atraente, uma vez que as quatro equipes contariam com suas forças máximas. "Mas abrimos mão para manter o regulamento original", disse. Já o presidente do Botafogo lamentava que a capacidade do estádio ponte-pretano seja bem inferior ao de seu clube. "Certamente o número de torcedores adversários que forem a Ribeirão será bem maior do que o de botafoguenses que irão a Campinas", estimou Ribeiro.