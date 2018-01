Santos x Corinthians: pura rivalidade Mais do que a volta triunfal à Taça Libertadores da América, o ressurgimento do Santos como uma das principais forças do futebol brasileiro, aliado à força e popularidade do Corinthians, serviu para reacender uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Corintianos e santistas protagonizam atualmente as disputas mais acirradas entre equipes paulistas, consolidada com o encontro na final do Campeonato Brasileiro de 2002, cujo troféu desceu a serra. Leia mais no Estadão