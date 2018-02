Santos x Corinthians será no dia 13 A CBF definiu nesta quarta-feira uma nova data para o confronto entre Santos e Corinthians: o jogo será realizado no dia 13, às 20h30, na Vila Belmiro. Inicialmente, a partida estava marcada para o feriado do dia 12, mas o estádio santista será ocupado pela Prefeitura da cidade, que realizará uma festa para o Dia das Crianças. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, não queria aceitar um novo jogo contra o Corinthians, mas teve de ceder. Afinal, a vitória santista por 4 a 2 foi anulada pelo STJD por causa do árbitro Edílson Pereira de Carvalho, réu confesso no escândalo da arbitragem. A assessoria de imprensa do Santos não soube informar locais e datas para a distribuição das entradas da partida, que será realizada com portões abertos - outra determinação do STJD. Também não se sabe qual a carga de ingressos que será disponibilizada. Segurança - O Major Roberto Alves, da Polícia Militar de Santos, disse nesta quarta-feira que terão prioridade os torcedores que estiveram na partida anulada. Segundo ele, a PM está preparada para o confronto. ?Temos experiência de trabalhar nos clássicos e este será apenas mais um Santos e Corinthians?, garantiu. ?Já fizemos uma reunião com a diretoria do Santos (na terça-feira) e temos tudo combinado.? O Major Roberto Alves não teme que haja confusão em razão de o jogo ter portões abertos: ?Os portões não vão estar escancarados. Só entra quem tiver ingresso. A PM faz uma divisão entre os torcedores para que todos estejam em segurança. Desta vez não será diferente ? até porque os ingressos serão distribuídos dias antes.? O clássico poderá contar com 300 a 320 PMs, segundo contou o Major Roberto Alves. ?Não teremos necessidade de aumento de efetivo. A situação de repetir a realização de um jogo será nova, mas não muda nosso trabalho?, explicou.