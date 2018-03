Santos x Cruzeiro" previsão de muitos gols Será uma surpresa muito grande se Santos e Cruzeiro não fizeram uma partida com muitos gols neste sábado na Vila Belmiro. Os números mostram isso. Os dois times já fizeram, juntos, 50 jogos este ano e marcaram 149 gols. Média de 2,98 por partida. E nem precisava de números para se apostar em um placar longe do frustrante 0 a 0. Basta olhar o nome de quem vai estar em campo: Deivid, Aristizábal, Alex, Robinho, Diego, Ricardo Oliveira etc... Leia mais no Jornal da Tarde