Santos x Fla: jogo sem gols na Vila O Santos poupou oito titulares e só teve Robinho. O Flamengo jogou completo e só teve Felipe. Depois de ótimo primeiro tempo, com bola na trave de Júlio César e três boas chances de gol do time carioca evitadas pelo goleiro Mauro, Santos e Flamengo fizeram um segundo tempo lento e ficaram no 0 a 0, nesta quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, em Santos, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. A decisão da vaga será na próxima quarta-feira, no estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Era a estréia do Flamengo na competição e o time carioca, 20º colocado no Campeonato Brasileiro, falava em brigar pelo título. Mas quem começou melhor foi o Santos, com apenas três titulares: Robinho, Zé Elias e Mauro. Nos primeiros 15 minutos, os paulistas ameaçaram em chute de longe do meia Luís Augusto e em excelente jogada do volante Preto Casagrande, que passou por dois, entrou na área e chutou fora do alcance de Júlio César, mas acertou a trave. Foi só. O Flamengo não se assustou e respondeu com chute rasteiro de Jean, que passou ao lado do gol. Após os 20 minutos, com Felipe finalizando e armando pelo lado direito, o time carioca foi bem superior. Primeiro, Felipe recebeu livre na área, mas bateu fraco e Mauro fez sua primeira defesa. Aos 22, de novo pela direita, Felipe lançou Jean, que driblou Márcio e cruzou. Lelo salvou. O Santos deu sinal de vida com Basílio, mas o atacante, em seu único lance, chutou para fora. Nos minutos finais, o Flamego só não marcou por causa de Mauro. Em falta cobrada por Felipe, Júnior Baiano cabeceou e Mauro espalmou. Quatro minutos depois, Felipe cruzou, Mauro e Lelo trombaram e a bola sobrou para Ibson, que chutou por cima. Aos 45, Felipe chutou forte no canto. E Mauro salvou outra. No segundo tempo, o Flamengo piorou e o Santos continuou mal. A 17 minutos do fim, Vanderlei Luxemburgo lançou Ricardinho, Elano e William. O Santos melhorou, mas era tarde. Na saída, Ricardinho resumiu a noite. ?O importante é a gente descansar para o jogo de sábado, pelo Brasileiro.?