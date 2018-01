Santos x Gama: jogo de líderes na Copa SP O confronto entre os líderes do Grupo A, Santos e Gama-DF, com três pontos cada, é o principal destaque desta terça-feira, na abertura da segunda rodada da 35ª Copa São Paulo de Juniores. O jogo será realizado no estádio "Martins Pereira", em São José dos Campos, a partir das 16 horas. Na preliminar, se enfrentam os dois lanternas: Joseense e Madureira. Os meninos da Vila Belmiro mostraram um futebol eficiente na vitória de 3 a 0 sobre o Madureira, sábado à noite. O Gama fez o suficiente para vencer o time da casa, o Joseense, por 1 a 0, o que dá a perspectiva de um jogo mais equilibrado. "Precisamos manter a mesma pegada, principalmente com muita força na marcação", diz o técnico santista, Márcio Fernandes. Uma vitória pode deixar o Santos com a vaga nas mãos. Só o primeiro colocado de cada grupo vai passar à segunda fase. Esses dois jogos serão mostrados ao vivo pela televisão - ESPN Brasil. É um motivo a mais para que os garotos se esforcem em dobro. "Todo o Brasil vai ficar de olho na gente, mas espero mesmo é que o professor Leão acompanhe nosso desempenho de perto", diz o lateral-esquerdo Jaílson, que já atuou no time profissional ano passado e pode ser efetivado de vez nesta temporada. A segunda rodada ainda marca 34 jogos para quarta-feira e quatro jogos na quinta-feira. A terceira e decisiva rodada acontecerá no final de semana, quando então serão conhecidos os 20 integrantes da segunda fase (mata-mata).