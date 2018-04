Santos x Ituano abre Paulistão em 2015 após final deste ano

Atual vice-campeão paulista, o Santos terá a chance de se vingar do Ituano, seu algoz na decisão deste ano, logo na primeira rodada da próxima edição do Estadual. Um dos destaques da abertura da competição, a partida será disputada na Vila Belmiro no fim de semana do dia 1º de fevereiro.

Na decisão deste ano, o Ituano surpreendeu ao derrotar o favorito Santos nos pênaltis após vencer na ida por 1 a 0 e ver o rival devolver o placar na partida da volta. Agora, com o título de campeão, fará novo duelo contra os santistas, fora de casa, em dia e horário ainda a serem definidos - a Federação Paulista de Futebol vai desmembrar as rodadas na sequência.

Assim como o Santos, o Corinthians vai estrear em casa, contra o Marília. Já Palmeiras e São Paulo vão iniciar o Paulistão longe da torcida. Vão enfrentar o Audax e o Penapolense, respectivamente.

Depois da estreia, o Palmeiras terá seu primeiro grande desafio na competição logo na terceira rodada. O duelo com o Corinthians, marcado para o fim de semana do dia 8 de fevereiro, será o primeiro clássico a ser disputado no Allianz Parque.

O Corinthians, por sua vez, ainda não sabe como ficarão as rodadas anterior e posterior ao clássico. Sua tabela será afetada diretamente pelo resultado no Brasileirão. Se terminar em quarto lugar, precisará disputar a fase preliminar da Copa Libertadores - caso fique em terceiro, entra direto na fase de grupos.

Neste caso, jogaria duas partidas, de ida e volta, para buscar a vaga nos grupos. E estes dois jogos estão marcados para os dias 4 e 11 de fevereiro, justamente nas datas dos confrontos contra Linense e Portuguesa, pelo Paulistão. Assim, a tabela no Estadual teria que sofrer modificações por causa da pré-Libertadores.

E o Corinthians ganharia uma sequência dura de jogos logo no começo da temporada: os dois jogos da pré-Libertadores seriam entremeados pelo clássico com o Palmeiras.

REGULAMENTO

O torneio será disputado nos mesmos moldes do Paulistão do ano passado, com quatro grupos com cinco clubes. Após a primeira fase, os times se enfrentarão em quartas de final e semifinal em jogo único e a final vai ocorrer em duas datas, entre 26 de abril e 3 de maio.

Uma das mudanças no regulamento foi à respeito do registro de jogadores, que, na edição 2015, terá um limite. Cada clube poderá inscrever 28 atletas, sendo que três serão goleiros. No caso dos goleiros, o regulamento ganhou um adendo. Estes podem ser trocados em caso de lesão.

Assim como na Libertadores, os times que avançarem às quartas de final poderão fazer até quatro mudanças. Na competição continental, porém, são apenas três. Além disso, os árbitros adicionais, que ficam ao lado dos gols, não serão mais utilizados no Paulistão.

Mas o limite de 28 jogadores no total acabou sendo aprovado por 19 dos clubes participantes do Paulistão. O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, garantiu que a decisão foi tomada após um consenso entre a maioria das agremiações.

Confira a 1ª rodada do Campeonato Paulista:

Penapolense x São Paulo

Santos x Ituano

XV de Piracicaba x Mogi Mirim

Capivariano x Red Bull

Bragantino x São Bernardo

Audax x Palmeiras

São Bento x Linense

Rio Claro x Botafogo

Corinthians x Marília

Ponte Preta x Portuguesa